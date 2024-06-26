Россиянам рассказали, как не утонуть при попадании в тягун на море

Одни из самых опасных видов прибрежных течений — это морской тягун, который двигается от берега к морю под прямым углом. Возникает он во время отлива и может стремительно утащить человека в море. Бороться с течением бесполезно, а пытаться спасти кого-то, кто в него уже попал, — смертельно опасно, предупредил заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн в беседе с 360.ru.

«Человека тянет в море очень быстро, он пытается выплыть на берег, ничего не получается. Может просто не хватить сил», — пояснил спасатель.

Во время появления такого течения подходить к морю опасно даже в случае, если кажется, что тягун затих — он может ослабеть на время. Главный признак тягуна — это кружевная пенная полоса, тянущаяся в море, ее длина может составлять 20-30 м. Другой признак — волны, пена и полоса спокойной воды в середине — это область отбойного течения.

Если тягун засосал человека, то единственный шанс на спасение он может получить, если будет плыть поперек волн параллельно к берегу. Паниковать, пытаться дотянуться до берега, махать руками и ногами — бессмысленно. Ширина течения составляет от 19 до 50 м. Если выйти из течения, можно спокойно доплыть до берега.

«Нырять бесполезно, так как это не водоворот. Тягун тянет в глубину метра на три-четыре, куда не нырнешь и откуда не выберешься. Тем более что непонятна ширина течения», — подчеркнул Гофштейн.

Спасать человека, которого утащил тягун, крайне опасно — скорее всего, он подхватит и спасителя. Помогать жертве отбойного течения нужно, махая с берега и указывая, куда нужно плыть — сначала поперек течения, затем к берегу, посоветовал спасатель. Также важно как можно скорее оповестить спасателя о случившемся — профессионалы знают, как вытащить человека из тягуна.

Спасатель ранее рассказал, как выжить при попадании в обратное течение.