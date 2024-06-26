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Россиянин заступился за тещу со сломанной ногой и ударил врача

В Петербурге задержали мужчину, ударившего из-за тещи травматолога

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала дебошира, который ударил врача в травмпункте. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Инцидент произошел 25 июня в медучреждении на Камышовой улице. К правоохранителям поступил сигнал о сработавшей в помещении тревожной кнопке. По информации «Фонтанки», у 34-летнего уроженца Хабаровского края, находившегося на приеме у травматолога вместе с тещей — у той была сломана нога, — поссорился с медиком и пошел на него с кулаками. Врач получил ушиб мягких тканей головы и левого локтя.

Нарушителя задержали правоохранители. Его доставили в отделение полиции, где составили на него административный протокол за нанесение побоев. В пресс-службе МВД сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении дебошира уголовного дела.

Ранее мужчина поссорился с матерью и облил ее уксусной кислотой, пока она спала.

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