Россиянам рассказали, как спастись при пожаре в здании

При возникновении пожара в здании важно оперативно и правильно эвакуироваться и избегать при этом паники и суеты. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Он уточнил, что во время пожара относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу. При этом проскочить через огонь можно с помощью смоченной одежды.

«Если горит уже серьезно, есть классический рецепт — мокрая ткань: она в какой-то степени может выполнить роль защитного фильтра. <...> Если путь к выходу отрезан пламенем, нужно смотреть по ситуации. Когда огонь еще небольшой, то существует вариант перескочить его, предварительно где-то намочив одежду и волосы. А если видите, что помощь уже подоспела, машите в окно и четко обозначьте, где вы», — сказал Гринин.

В ходе эвакуации спасатель не рекомендует использовать лифт, потому что он может остановиться из-за пожара и заблокировать человека. Поэтому покидать здание нужно только по лестнице. Он также посоветовал всегда заранее изучать план эвакуации в здании.

Спасатель, инструктор Максим Штыб до этого говорил, что при приближении смерча нужно постараться укрыться в здании и отойти подальше от окон, так как наибольшую опасность для людей представляют обломки зданий, конструкций и сломанные деревья. По его словам, уехать на автомобиле от смерча нельзя — поток ветра, скорее всего, догонит его и перевернет.

Ранее спасатель рассказал, как выжить при попадании в обратное течение.