В Госдуме объяснили смысл механизма доплаты к страховой пенсии

Россияне со стажем работы от 30 лет внесли большой вклад в развитие экономики и заслужили отдых и гарантии нормального уровня жизни после выхода на пенсию, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в беседе с RT он объяснил важность законопроекта о введении механизма соцдоплаты к страховой пенсии.

«Гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, сегодня в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение социальных доплат к страховой пенсии в размере до двукратной величины прожиточного минимума пенсионеров в целом по стране. В этом году этот показатель составляет 13 290 рублей. Таким образом, общая сумма выплаты должна достичь двукратной величины прожиточного минимума и составить чуть более 26 тыс. рублей.

Россиянам ранее рассказали, как будет определяться индексация пенсий в 2025 году.