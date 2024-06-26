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Названо место начала мощного пожара в здании во Фрязине

РИА: пожар в здании во Фрязине начался в цеху по производству световых изделий

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Фото очевидца

Пожар в здании во подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его словам, причиной начала пожара стало короткое замыкание в не выключенном оборудовании.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Пожар удалось потушить только к утру. Нескольким людям не удалось выбраться из здания.

В советское время в здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

По данным СК, в административном здании снимали помещения около 50 компаний. Сейчас директоров управляющей компании и компаний-арендаторов допрашивают, у них провели обыски.

Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, но спустя время здание снова загорелось. В настоящее время повторное возгорание ликвидировано.

Ранее бывший арендатор помещения в сгоревшем во Фрязино здании рассказал, что полгода назад на объекте случился потоп.

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