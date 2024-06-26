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Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя

РИА: водитель вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW мог сменить имя

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Предоставлено «Газете.Ru»

Водитель BMW, вылетевшей с 3-го этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, вероятно, менял имя, это видно по его номеру ИНН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства регистрационные документы.

По данным ИНН, водитель Аракельян Рафаэль Рубенович ранее имел имя Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», где лечили от наркомании, алкоголизма и лудомании. С 2016 по 2021 год бизнесмен занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

До этого друг Рафаэля Аракельяна заявил, что он мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

25 июня краснодарские журналисты сообщили, что с парковки на третьем этаже ТЦ «Галерея» упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и подросток. Они находились без сознания. Прибывшие на место медики не смогли их спасти.

Ранее очевидица происшествия на парковке ТЦ «Галерея» рассказала, что машина при падении чуть не задавила ее подругу.

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