В сгоревшем здании во Фрязине не оказалось пожарной сигнализации

В здании во подмосковном Фрязино, где произошел сильный пожар, не было системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Помимо отсутствия сигнализации, арендодатели не соблюдали требований пожарной безопасности. Также в здании не работали системы пожаротушения, а пожарные выходы оказались заблокированы.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Мощный пожар в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, но спустя время здание снова загорелось. В настоящее время повторное возгорание ликвидировано.

Ранее бывший арендатор помещения в сгоревшем во Фрязино здании рассказал, что полгода назад на объекте случился потоп.