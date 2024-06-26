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Дом родителей принцессы Дианы выставили на продажу

NYP: за дом родителей принцессы Дианы просят почти $14 млн

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KEYSTONE Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

В продаже появился бывший дом супругов Спенсеров — родителей принцессы Дианы. Об этом пишет New York Post (NYP).

По данным газеты, за резиденцию в Лондоне просят почти $14 млн (1,2 млрд рублей).

Таунхаус находится в престижном районе Мейфэр. Его выставили на продажу впервые за двадцать лет, отметили корреспонденты.

Этот дом начала 80-х отец Дианы, граф Спенсер, купил в качестве подарка жене — графине Рейн Спенсер. Сама их дочь, принцесса Уэльская, часто приезжала в это место после развода с принцем Чарльзом.

Площадь четырехэтажного дома составляет около 450 кв. м. Внутри всего пять спален с гардеробными и ванными, одна из которых выполнена в мраморе. Также в доме имеется гостиная и библиотека.

У одной из комнат оборудован выход на крышу с террасой. Выделяется экстерьер таунхауса створчатыми окнами. Фасад дома выдержан в кремовых тонах и дополнен лепниной. Для хозяев предусмотрено несколько входов с улицы. Во дворе есть патио, а на подземной парковке — гараж.

Ранее особняк из «Американской истории ужасов» выставили на продажу.

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