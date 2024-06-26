На руднике в Пермском крае произошла вспышка метана

На руднике компании «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края произошла вспышка газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По словам источника, два человека пострадали. Сейчас специалисты задействовали план ликвидации последствий аварии, а персонал вывели на поверхность.

В конце мая в Бурятии из-за задымления в шахте рудника «Ирокинда» эвакуировали почти 50 человек. По информации агентства, инцидент произошел в шахте рудника в поселке Иракинда, расположенном в Муйском районе. На момент задымления внутри находилось 47 горняков. В прокуратуре сообщили, что задымление произошло из-за пожара в бытовом помещении, которое расположено в шахте. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

До этого в шахте имени Костенко в Казахстане произошло задымление. В МЧС уточнили, что задымление зафиксировали на четвертом конвейерном штреке плаcта К3. На этом фоне на объекте была объявлена эвакуация.

Ранее стало известно, что в России роботы будут разрабатывать затопленные рудники.