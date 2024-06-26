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В акватории пляжа у Севастополя найден неразорвавшийся боеприпас от ATACMS

МЧС: водолазы нашли у пляжей в Учкуевке и Любимовке неразорвавшийся боеприпас

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МЧС России

В акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной 23 июня. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю обследовали более двух гектаров морского дна, предстоит проверить еще 4,5 гектара. Во время операции найден один неразорвавшийся кассетный боеприпас, который планируется уничтожить на месте.

Кроме того, отмечается, что в зоне нанесенного удара береговую линию обследовали пиротехники МЧС России. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.

Кассетные боеприпасы рассеивают на большой территории множество суббоеприпасов (небольших взрывных устройств) и представляют большую опасность для гражданского населения.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ.

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