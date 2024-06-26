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На острове Сайпан началось слушание по делу Ассанжа

В суде США на острове Сайпан началось слушание по делу Ассанжа

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WikiLeaks/X (ранее Twitter)

В Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) началось судебное заседание по делу австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

«Ассанж сидит в зале суда в черном костюме. За ним стоят посол Австралии в США Кевин Радд, посол Австралии в Великобритании Стивен Смит и адвокат по правам человека Дженнифер Робинсон. Все встали, когда в зал суда вошла главный судья Романа Манглона», — сказано в сообщении.

Вечером 25 июня стало известно, что самолет, на борту которого находился Ассанж, приземлился на острове Сайпан.

До этого Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Соединенных Штатов.

Ранее в минюсте США отказались комментировать сделку с Ассанжем.

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