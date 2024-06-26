Аналитики выяснили, сколько стоит комплект путешественника в 2024 году

В июне средняя стоимость комплекта, необходимого для отдыха, составила 5153 руб., что на 8% дороже, чем годом ранее. Это показало исследование аналитиков АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Базовый набор состоит из бутылки для воды, внешнего аккумулятора, кремов для и против загара, сланцев и пляжного полотенца.

Самым дорогим товаром из комплекта для путешествий стал внешний аккумулятор, который в среднем можно приобрести за 1455 руб., что на 3% дороже относительно стоимости в июне 2022 года. Сланцы россияне могут купить за 1089 руб. (+11%), солнцезащитный крем — за 788 руб. (+14%), пляжное полотенце — за 681 руб. (+9%), крем для загара — за 598 руб. (+9%), а бутылку для воды — за 543 руб. (+8%).

Любители отдохнуть на воде за новый надувной матрас для плавания в среднем отдадут 1062 руб., а за большой надувной круг — 789 руб. А вот россияне, которые хотят понырять в водоеме с маской или очками, могут приобрести их в среднем за 1063 и 824 руб. соответственно.

Ожидаемо, с приближением лета спрос на группу товаров для плавания планомерно рос. Так, например, количество проданных единиц в мае относительно апреля выросло на 17%, а в июне (по состоянию на 20.06.) — почти достигло показателей мая.

Ранее выяснилось, где в России чаще всего бронируют апартаменты.