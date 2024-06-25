Стало известно, почему в здании НИИ во Фрязино произошло повторное возгорание

Повторное возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» произошло из-за того, что пожарные не смогли пролить воду на восьмом и девятом этажах. Об этом заявил компаньон арендатора Михаил Олейников, передает газета «Известия».

По его словам, эти этажи не могли пролить пожарные, доставали максимум до седьмого. Языки пламени есть даже на крыше.

Вечером 25 июня в здании НИИ во Фрязино снова разгорелся пожар.

Изначально пожар в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее сообщалось, что владелица сгоревшего во Фрязино здания признана банкротом.