Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов

Kenya Gazette: на фоне протестов в Кении объявили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале, опубликованный в правительственном вестнике Kenya Gazette.

«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности», — говорится в документе.

При этом в Найроби прямо признали, что введенный режим ЧП связан с «продолжающимися протестами по всей Кении, приводящим к разрушениям инфраструктуры» страны.

До этого депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие.

Также в ходе протестов пострадала от слезоточивого газа сестра экс-президента США Обамы Аума.

Беспорядки начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Ранее республиканцы обвинили Белый дом в отправке Кении оружия для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами