В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале, опубликованный в правительственном вестнике Kenya Gazette.

«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности», — говорится в документе.

При этом в Найроби прямо признали, что введенный режим ЧП связан с «продолжающимися протестами по всей Кении, приводящим к разрушениям инфраструктуры» страны.

До этого депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие.

Также в ходе протестов пострадала от слезоточивого газа сестра экс-президента США Обамы Аума.

Беспорядки начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Ранее республиканцы обвинили Белый дом в отправке Кении оружия для Украины.