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Ростовские врачи спасли мальчика, выпавшего с третьего этажа из-за москитной сетки

В Ростове-на-Дону врачи спасли мальчика, выпавшего с третьего этажа

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Shutterstock

В Ростове-на-Дону врачи спасли шестилетнего мальчика, который выпал с третьего этажа из-за москитной сетки. Об этом сообщает Don24.ru.

По информации издания, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и упал с высоты третьего этажа. В медицинском учреждении у него диагностировали переломы предплечья, сотрясение мозга и многочисленные переломы нижней челюсти.

Врачи в ходе операции смогли восстановить прикус ребенка и сохранить зачатки постоянных зубов — на обе челюсти мальчика наложили металлические шины. После реабилитации его выписали из больницы, однако вскоре ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство, которое запланировано провести через месяц.

Ранее в Подмосковье врачи спасли двухлетнюю девочку с 13 магнитами в кишечнике.

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