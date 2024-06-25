Один из участников теракта в Дагестане имел при себе никаб

Один из ликвидированных участников теракта на территории Дагестана имел при себе никаб. Об этом сообщает агентство IslamNews со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Как предполагают авторы агентства, террорист планировал использовать никаб, чтобы скрыться с места преступления.

«Ислам строго запрещает убийство мирных жителей, посягательство на храмы и священнослужителей других религий. С осуждением теракта в один голос выступили все духовные лидеры российских мусульман, назвав произошедшее актом беззакония и неверия», — говорится в сообщении.

Ранее в России начались споры касательно закона о запрете никаба, которые предложил ввести глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Как сообщает IslamNews, муфтий Чечни Салах Межиев считает, что никаб, в отличие от хиждаба, является обычаем (адатом), который не имеет прямого отношения к исламу. По его мнению, покрытие лица не является предписанием ислама, тогда как ношение хиджаба, который не покрывает лицо, является обязательным для половозрелой женщины.

Как подчеркивают авторы портала, само по себе закрытие лица не является проявлением экстремизма.

«Однако мировая практика показывает: там, где никабы распространены, их использование зачастую облегчает экстремистам процесс совершения преступления. Террористы, пытающиеся покинуть место преступления в такой одежде, бросают тень и на ислам, вызывая неприятие иноверцев в отношении мусульман и мусульманок», — говорится в сообщении.

В свою очередь, муфтий Египта Шауки Аллам объяснил, что в исламе нет требования закрывать лицо, причем, по его словам, в некоторых обстоятельствах это может стать нежелательным. Например, это может быть связано с безопасностью, в том числе и для самих мусульман.