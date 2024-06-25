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Чиновница из Самарской области договорилась о хороших оценках дочери и лишилась работы

Baza: в Самарской области чиновница лишилась работы из-за хвастливой дочери

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Телеграм-канал «Baza»

В Самарской области чиновница договорилась о хороших оценках для дочери и лишилась работы из-за ее хвастливости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, дочь главного специалиста Минздрава региона Светланы Тупиковой рассказала в своем маленьком канале об успешном окончании учебного года в медицинском колледже имени Ляпиной. При этом девушка особо отметила, что мать договорилась о том, чтобы ей поставили хорошие оценки. Сама студентка призналась, что практику не посещала, однако получила сплошные пятерки.

«Вот что значит иметь хорошую маму», — подытожила дочь чиновницы.

После этого рассказ студентки о том, как она учится с помощью влиятельной матери, стал расходиться по региональным медиа. Вскоре Тупиковой пришлось уволиться, а депутат Александр Хинштейн пообещал призвать к ответственности тех, кто незаслуженно выставил девушке оценки, которые планируют аннулировать.

Ранее в Дагестане чиновница устроила на работу семью и «заработала» более 1,9 млн рублей.

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