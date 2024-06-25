Во время протестов в Кении депутатов эвакуировали по тоннелям

Депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Кении Мориса Бисау.

Собеседник агентства рассказал, что здание парламента серьезно повредилось во время протестов. Протестующие успокоились после того, как службы правопорядка начали предпринимать необходимые меры для пресечения противозаконных действий.

«Некоторые участники протеста были мирными, а некоторые вышли на улицы с целью грабежа и воспользовались беспорядками для совершения преступлений», — сказал депутат.

До этого в ходе протестов пострадала от слезоточивого газа сестра экс-президента США Обамы Аума.

Беспорядки начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Ранее республиканцы обвинили Белый дом в отправке Кении оружия для Украины.