В Москве из больниц выписали почти 200 вылеченных от ботулизма

Из больниц Москвы после курса лечения выписали 177 пострадавших от ботулизма, вызванного отравлением продуктами из доставки. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

«В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого дело об административном производстве в отношении ООО «ЛокалКитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») было передано для рассмотрения в столичный Люблинский районный суд.

Компанию привлекли в связи по делу об отравлении десятков жителей Москвы продуктами, зараженными ботулотоксинами. Компанию по доставке готовых блюд «Кухня на районе» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько человек остаются с признаками ботулизма в больницах.