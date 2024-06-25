Кемеровчанин проучил соседа-курильщика стрельбой в окно и кирпичами

В Кемерове мужчину обвинили в том, что он обстрелял окно соседа и сбросил кирпичи на его машину из-за курения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, между двумя соседями в многоквартирном доме произошел конфликт. Причиной стало то, что один из них курил на балконе, а второй жаловался, что в его жилище тянет запах сигаретного дыма.

После спора на автомобиль курильщика с высоты упали кирпичи, которые попали на капот и лобовое стекло. На следующий день он обнаружил, что в его квартире прострелили окна.

Предварительно, застрявшие в стеклопакетах пули были выпущены из пневматической винтовки — недовольный запахом сигарет сосед как раз является владельцем такой. Кроме того, в его квартире заметили такие же кирпичи, которыми была повреждена машина мужчины.

Ремонт автомобиля обошелся мужчине в 200 тысяч рублей, а окна он менять не стал. По мнению местного жителя, это обязан сделать сосед, которого он считает ответственным за ущерб. Россиянин, чье имущество пострадало, обратился в полицию.

Ранее екатеринбуржец выстрелил в воздух из-за шума под окном, а хулиганы открыли ответный огонь.