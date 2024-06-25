Житель Дагестана рассказал о желании экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

Житель Дагестана Абдулла рассказал, что бывший глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров хотел «убрать» его. Слова Абдуллы передает Telegram-канал Mash Gor.

Абдулла рассказал, что он освещал противоправные действия Омарова. По его словам, однажды Омаровы сильно избили его, после чего ему потребовалась госпитализация. После начала конфликта Абдулла и его жена лишились работы. Его заявления о поступках Омарова оставались без ответа. Сам Абдулла назвал Омарова подлым человеком.

Днем 25 июня был задержан Магомед Омаров, — отец двух боевиков, устроивших теракт в республике 23 июня.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

24 июня стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Ранее чиновник раскрыл, когда сын экс-главы Сергокалинского района стал «очень религиозным».