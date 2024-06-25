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Патрушев назвал меры предупреждения последствий неблагоприятных погодных явлений

Патрушев оценил работу системы предупреждения чрезвычайных ситуаций

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В борьбе с неблагоприятными погодными явлениями важен системный подход с точки зрения точности наблюдений, профилактических действий и мер реагирования. Об этом на встрече с главами МЧС России и Минприроды, а также руководителями Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза заявил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По его мнению, возможность вовремя реагировать и не тратить большое количество ресурсов на компенсацию ущерба в том числе влияет на развитие экономики страны. При этом самым важным он обозначил жизни людей.

Отмечается, что во время встречи, которая прошла в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях» МЧС России, вице-премьер оценил его работу, а также отметил масштабы мониторинга и насыщенность центра техническими средствами.

Патрушев подчеркнул, что в рамках «Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» всем организациям, присутствовавшим на встрече, необходимо комплексно взаимодействовать друг с другом. По его словам, в первую очередь это относится к предоставлению информации о паводках и природных пожарах.

«Такой подход будет способствовать формированию полной картины происходящих событий, а также позволит предпринимать вовремя необходимые меры и планомерно смещать акцент от устранения последствий ЧС на их предупреждение», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что сейчас на территории России действуют 327 природных пожаров на площади 802 тыс. га. Кроме того, в Якутии зафиксированы более 6,4 тыс. термических точек.

Патрушеву продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем «Лесохранитель» и «Лесной дозор» ведется видеоконтроль в режиме реального времени. Точные координаты очагов сразу поступают в подразделения «Авиалесоохраны» и Департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолета-амфибии «Бе-200».

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