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Россиянин уговаривал 12-летнюю девочку заняться с ним сексом и пытался сбежать от полиции

В Первоуральске задержали мужчину, вступившего в интимную переписку с ребенком

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Свердловской области по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетней задержан мужчина, злоумышленник склонял ребенка к интиму. Об этом сообщает «4 канал. Екатеринбург».

12-летняя школьница начала получать сообщения от незнакомца, который представился Игорем, 22 июня. Мужчина звал ребенка покататься на машине и намекал на интимные отношения.

Девочка рассказала о произошедшем отцу, который вступил в переписку с новым приятелем дочери от имени ребенка. Девочка, под присмотром сотрудников ППС и общественников, пошла на встречу с отправителем сообщений.

В момент задержания злоумышленник пытался скрыться от сотрудников полиции и бросился переплывать озеро, однако уйти от преследования ему не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, задержанного проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого сообщалось, что в Вологодском городском суде огласили приговор местному жителю по обвинению в домогательствах в отношении ребенка. Житель Вологды приставал к ребенку в лифте многоэтажки по улице Архангельской. Родители 10-летней школьницы обратились с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать. 35-летний россиянин признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина приставал к детям на площадке в Ленобласти и угрожал им пистолетом.

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