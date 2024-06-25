Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австралии кенгуру атаковал двухлетнюю девочку и попал на видео

Австралиец спас двухлетнюю дочь от агрессивного кенгуру и попал на видео

В Австралии кенгуру набросился на ребенка и попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Новом Южном Уэльсе. Дикий кенгуру внезапно появился на придомовой территории и бросился на двухлетнюю девочку, которая играла на траве. Животное яростно хрюкало и прыгнуло прямо на ребенка. От удара девочка упала на спину, но ее отец уже примчался на помощь. Он запустил в кенгуру пульт дистанционного управления и сумел его прогнать.

«Мы с отцом были рядом, менее чем в пяти метрах, и смогли остановить нападение», — рассказала мать ребенка.

Девочка не получила серьезных травм и отделалась синяками и царапинами. Теперь ее родители собираются установить забор вокруг дома, чтобы предотвратить подобные нападения в будущем.

«Кенгуру нападает на человека, как если бы это был другой кенгуру. Он может толкать или хватать передними лапами или бить задними. Поскольку полученные травмы могут быть серьезными, избегать конфликтов с кенгуру крайне важно», — напомнили австралийцам в Департаменте окружающей среды и наследия (DEH).

Ранее в Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами