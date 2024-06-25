В Австралии кенгуру атаковал двухлетнюю девочку и попал на видео

В Австралии кенгуру набросился на ребенка и попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Новом Южном Уэльсе. Дикий кенгуру внезапно появился на придомовой территории и бросился на двухлетнюю девочку, которая играла на траве. Животное яростно хрюкало и прыгнуло прямо на ребенка. От удара девочка упала на спину, но ее отец уже примчался на помощь. Он запустил в кенгуру пульт дистанционного управления и сумел его прогнать.

«Мы с отцом были рядом, менее чем в пяти метрах, и смогли остановить нападение», — рассказала мать ребенка.

Девочка не получила серьезных травм и отделалась синяками и царапинами. Теперь ее родители собираются установить забор вокруг дома, чтобы предотвратить подобные нападения в будущем.

«Кенгуру нападает на человека, как если бы это был другой кенгуру. Он может толкать или хватать передними лапами или бить задними. Поскольку полученные травмы могут быть серьезными, избегать конфликтов с кенгуру крайне важно», — напомнили австралийцам в Департаменте окружающей среды и наследия (DEH).

Ранее в Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб.