В Нижнеудинске ребенок выжил после удара молнии

В Нижнеудинском районе Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии во время отдыха. Об этом сообщает портал IrkutskMedia.

По предварительной информации, инцидент произошел вблизи Шумских озер в Нижнеудинском районе области. Молния ударила в восьмилетнюю школьницу во время отдыха. Девочка выжила, она госпитализирована, состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.

Известно, что в момент происшествия ребенок находился с матерью, иные обстоятельства произошедшего не сообщаются.

До этого сообщалось, что во Владимирской области молния ударила в группу подростков. Инцидент произошел около водоема недалеко от поселка Першино. Компания из девяти подростков некоторое время отдыхала, но в какой-то момент началась гроза и подростки решили забежать в заброшенное строение рядом. Позже в него ударила молния. В результате пять человек пострадали, у них предварительно диагностировали электротравмы, черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Двоих впоследствии отпустили домой, одного медикам спасти не удалось. Мать одного из школьников предполагает, что ситуацию усугубило то, что перед грозой пострадавшие купались и одежда на них в момент попадания молнии была мокрой.

Ранее молния испепелила детский велосипед в Москве.