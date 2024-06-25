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В Кабардино-Балкарии мужчина ворвался в дом пенсионерки, избил ее бутылкой и ограбил

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, жестоко избившего 80-летнюю женщину

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, инцидент произошел в селе Нижний Чегем, в правоохранительные органы обратилась 80-летняя сельчанка. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный мужчина, требуя у пенсионерки деньги, он избил ее стеклянной бутылкой, заставил отдать 30 тысяч рублей и скрылся.

Налетчика удалось оперативно задержать, им оказался 37-летний односельчанин пострадавшей, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Крымске перед судом предстанет местный житель по обвинению в покушении. Мужчина напал на семейную пару соседей из-за подозрений в краже телевизора. Мужчина пригласил семью в гости. В разгар застолья хозяин дома вышел на улицу, внезапно напал на гостя и избил его. Бросив соседа на улице, злоумышленник вернулся в дом, где избил жену пострадавшего раскаленным утюгом. Мужчину и женщину спасли полицейские, нападавшего задержали. Избитым мужу и жене оказали первую помощь. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Петербурге мужчина напал на родственницу-блокадницу и забрал у нее выплаты.

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