В Кабардино-Балкарии мужчина ворвался в дом пенсионерки, избил ее бутылкой и ограбил

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, инцидент произошел в селе Нижний Чегем, в правоохранительные органы обратилась 80-летняя сельчанка. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный мужчина, требуя у пенсионерки деньги, он избил ее стеклянной бутылкой, заставил отдать 30 тысяч рублей и скрылся.

Налетчика удалось оперативно задержать, им оказался 37-летний односельчанин пострадавшей, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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