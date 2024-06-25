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В Пермском крае годовалый ребенок выжил после падения из окна

kp.ru: в Пермском крае годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа

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Shutterstock

В Кунгуре устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, годовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в пятиэтажке по Плехановскому тракту, под окнами дома нашли годовалого ребенка. По предварительной информации, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Ребенок выжил, у него диагностированы перелом височной части черепа, ушибы и сотрясение головного мозга. По данным регионального минздрава, врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. Где в момент происшествия находились родители пострадавшего и иные обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в ХМАО двухлетний ребенок выпал из квартиры на седьмом этаже и выжил. Девочка упала с седьмого этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии в местную городскую больницу. Специалистам удалось стабилизировать состояние двухлетней пациентки, после чего ее направили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается. Информация о том, где находились родители в момент произошедшего, отсутствует.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирской области.

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