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В Белгородской области три кладовщика похитили 10 тонн цветного металла

Белгородская полиция задержала кладовщиков, похитивших 10 тонн цветного металла

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Пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгородской области правоохранители задержали троих местных жителей, которых подозревают в серии краж со склада, где они были трудоустроены. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчины работали на складе полиграфического предприятия. Заполняя документы при приеме офсетных алюминиевых пластин, кладовщики намеренно занижали вес пластин. Неучтенный металл они вывозили на личном транспорте и сдавали за деньги, распределяя незаконный доход между собой. В общей сложности подобным образом мужчины реализовали более 10 тонн металла, на котором заработали свыше 1,5 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее работник склада украл iPhone и другие гаджеты Apple на 120 млн рублей.

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