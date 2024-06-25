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Зеленский рассмотрит петицию о запрете повышать тарифы на электроэнергию

Зеленскому придется рассмотреть петицию о запрете повышать цены на электричество

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию в условиях вооруженного конфликта. Соответствующее прошение опубликовано на сайте офиса главы государства.

Петиция была зарегистрирована в начале июня. К текущему моменту ее подписали более 25 тыс. граждан, что позволило прошению набрать необходимое количество голосов для отправки на рассмотрение президенту страны.

«Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях <...> военных действий на территории нашей страны. Уровень зарплат на Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии», — говорится в тексте петиции.

По словам авторов прошения, повышение тарифов на электроэнергию стало непосильным бременем для жителей страны. В то же время они заявили, что понимают, что энергетическая система Украины нуждается в ремонте. Тем не менее жители призвали власти найти иные источники финансирования для проведения соответствующих работ.

С 1 июня на Украине повысили тарифы на электроэнергию. Новостное агентство «РБК-Украина» выяснило, что при потреблении более 100кВТ в месяц рост тарифов составил 80%.

Ранее украинцам посоветовали готовиться к жизни «в холоде и темноте».

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