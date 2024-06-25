Губернатор Подмосковья встретился с участниками программы «Время героев»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками программы «Время героев» майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом в качестве наставника, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Уверен, что у вас все получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент — ответственность. А с ней у вас все в порядке», — сказал Воробьев, обращаясь к участникам.

Как рассказал Лосунчуков, он узнал об успешном отборе на программу еще в зоне СВО.

«Командир бригады меня отпустил, дал напутственное слово, пожал руку. И вот сейчас я уже прохожу обучение», — рассказал он.

Лосунчуков добавил, что после прохождения программы он хочет эффективно работать с людьми.

Владимир Горох рассказал, что тоже узнал об успешном отборе во время нахождения в зоне СВО.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе есть много разных возможностей работы.

«Вы сейчас успешно проходите курс переподготовки. Поэтому с удовольствием предложим подходящие позиции», — сказал Воробьев.

Напомним, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при президенте РФ на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.