Обманутая аферистами россиянка устроила пожар в туалете досугового комплекса

В Тульской области женщина по заданию неизвестных устроила пожар в туалете досугового комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал Myslo.

По информации Telegram-канала, женщина зашла в туалет досугового комплекса в городе Щекино, разлила там неустановленную горючую жидкость, а затем подожгла ее. Вскоре находившиеся в здании люди заметили возгорание, им удалось самостоятельно потушить его до прибытия сотрудников экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Поджигательницу вскоре задержали, сообщает Myslo. Ею оказалась 50-летняя жительница поселка Огаревка. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что действовала по инструкциям неизвестных, которые убедили ее, что та оказывает помощь в пресечении преступной деятельности.

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