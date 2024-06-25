Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протестующие ворвались в здание парламента Кении

Citizen TV: протестующие в Кении прорвались в здание парламента

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Протестующие в Кении прорвались в парламент в столице страны. Об этом сообщает телеканал Citizen TV.

«Протестующие вошли в здание парламента», — уточнили в сообщении.

Журналисты телеканала уточнили, что часть строения охвачена огнем.

Причина протестов — введение дополнительных налогов. В материале уточнили, что за спорный законопроект проголосовали 195 членов парламента, 106 — документ не поддержали. Теперь предстоит третье чтение. Если документ получит окончательное одобрение, его утвердит президент.

Протесты в связи с планами правительства повысить налоги началась в Кении в середине июня. Местные СМИ пишут, что на улицы Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи и других городов вышли тысячи человек. Правоохранители применяют против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. В городе Кисуму остановились предприятия, закрылись магазины, не ходит общественный транспорт.

Ранее Турция, Кения и Саудовская Аравия пожалели об отсутствии РФ в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами