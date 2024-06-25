Протестующие ворвались в здание парламента Кении

Протестующие в Кении прорвались в парламент в столице страны. Об этом сообщает телеканал Citizen TV.

«Протестующие вошли в здание парламента», — уточнили в сообщении.

Журналисты телеканала уточнили, что часть строения охвачена огнем.

Причина протестов — введение дополнительных налогов. В материале уточнили, что за спорный законопроект проголосовали 195 членов парламента, 106 — документ не поддержали. Теперь предстоит третье чтение. Если документ получит окончательное одобрение, его утвердит президент.

Протесты в связи с планами правительства повысить налоги началась в Кении в середине июня. Местные СМИ пишут, что на улицы Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи и других городов вышли тысячи человек. Правоохранители применяют против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. В городе Кисуму остановились предприятия, закрылись магазины, не ходит общественный транспорт.

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