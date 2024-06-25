Чиновник раскрыл, когда сын экс-главы Сергокалинского района стал «очень религиозным»

Сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман несколько лет назад стал «очень религиозным» и отказывался ходить в местную мечеть. Об этом Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ рассказал заместитель главы Сергокалинского района по социальным вопросам и безопасности Баркакади Меджидов.

По словам чиновника, «распятый» обществом, изгнанный глава района никогда не поддерживал радикальный ислам. Он всегда мечтал прогнать из лесов ваххабитов, расправившихся с уроженцем Сергокалы полицейским Магомедом Нурбагандовым, которому принадлежит известная фраза «Работайте, братья».

Меджидов утверждает, что 31-летний Осман Омаров, который проживал в Махачкале, явно стал очень «религиозным» пару лет назад. Он отпустил бороду, женился и покрыл жену. Это заметили его односельчане, а также отец. Осман также не ходил в местную мечеть, что свидетельствовало о его радикальном настрое.

Местный имам говорил, что посещение жителями мечети в Карабудахкентском районе ничем хорошим не закончится, потому что в селах этого района существовало подполье боевиков-ваххабитов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее стало известно, что в Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности.