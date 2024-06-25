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Финансист из Екатеринбурга перевел «сотрудникам ФСБ» 14 млн рублей

В Екатеринбурге финансист отдал мошенникам 14 млн рублей

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Depositphotos

Житель Екатеринбурга, работающий главой департамента консалтинговой группы, лишился 14 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчине позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником ФСБ, заявил, что неизвестные хотят оформить на него кредиты. Для убедительности абонент прислал россиянину постановление, якобы связанное с уголовным делом в отношении неизвестных.

Мошенник убедил пострадавшего снять со счета более 6,7 миллиона рублей, после чего «сотрудница Финмониторинга» объяснила, куда нужно перевести эти деньги. После этого неизвестные якобы несколько раз брали кредиты и мужчине нужно было оформить «зеркальные». Так аферисты выманили у него еще более семи млн рублей. Позже якобы из-за «ошибки системы» он отдал неизвестным еще более 100 тысяч рублей.

В результате россиянин понял, что его обманули, после чего обратился в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тульской области женщина взяла в кредит 11 млн рублей и отдала деньги мошенникам.

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