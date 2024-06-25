В Калифорнии выбрали «самую уродливую собаку» 2024 года

В штате Калифорния в США выбрали самую уродливую собаку 2024 года. Об этом пишет издание People.

По данным издания, победителем стал восьмилетний пекинес по кличке Дикая Штучка. Это был его пятый раз, когда он принимал участие в ежегодном конкурсе в качестве претендента.

Отмечается, что не только Дикая Штучка ушел с конкурса с призами.

«14-летний мопс по кличке Рим <...> занял второе место, а также выиграл приз зрительских симпатий», — говорится в публикации.

Кроме того, почетное третье место заняла 14-летняя «истинная королева нетрадиционной красоты» по кличке Дейзи Мэй.

До этого издание Origo сообщало, что одна из звезд и экзопланета получила имя в честь комондора и пули — венгерских пород собак. В дальнейшем в честь венгерских пород могут быть названы и другие планеты этой системы.

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