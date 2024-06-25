Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калифорнии выбрали «самую уродливую собаку» 2024 года

В Калифорнии завершился конкурс на самую уродливую собаку

close
100%
sonoma_marin_fair/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Калифорния в США выбрали самую уродливую собаку 2024 года. Об этом пишет издание People.

По данным издания, победителем стал восьмилетний пекинес по кличке Дикая Штучка. Это был его пятый раз, когда он принимал участие в ежегодном конкурсе в качестве претендента.

Отмечается, что не только Дикая Штучка ушел с конкурса с призами.

«14-летний мопс по кличке Рим <...> занял второе место, а также выиграл приз зрительских симпатий», — говорится в публикации.

Кроме того, почетное третье место заняла 14-летняя «истинная королева нетрадиционной красоты» по кличке Дейзи Мэй.

До этого издание Origo сообщало, что одна из звезд и экзопланета получила имя в честь комондора и пули — венгерских пород собак. В дальнейшем в честь венгерских пород могут быть названы и другие планеты этой системы.

Ранее зоопсихолог рассказала, как понять, что у кошки или собаки психические расстройства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами