Пьяных водителей научились выявлять по мимике

Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн (ECU) объявили о разработке новой технологии, которая позволит с помощью камер видеонаблюдения определить, не находится ли водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Techxplore со ссылкой на исследование.

Для разработки новой технологии применили программу MiX by Powerfleet для сбора данных о водителях в состоянии алкогольного опьянения в приближенной к реальности среде.

Разработчики сняли на стандартную RGB-камеру видео с участием водителей на симуляторе, причем участники эксперимента были разбиты на три группы: трезвые, в состоянии легкого опьянения и сильного. Материалы видеозаписи были проанализированы системой машинного обучения, которая распознавала и учитывала мимику водителя, положение его головы и направление взгляда.

«Наша система распознает разные степени алкогольного опьянения с общей точностью 75% для трехуровневой классификации», — утверждает аспирант ECU.

Данная технология может применяться не только для автомобилей, оснащенных системами мониторинга водителей, но и для смартфонов.

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