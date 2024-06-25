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В сгоревшем здании НИИ во Фрязино за полгода до пожара был потоп

Во Фрязино сообщили, что зимой в сгоревшем здании НИИ «Платан» был потоп

Бывший арендатор помещения в сгоревшем НИИ во Фрязино рассказал «Газете.Ru», что в декабре прошлого года здание затопило из-за промерзшей системы отопления. По его словам, после этого инцидента он вывез оттуда свою мебельную фабрику.

«Я оттуда съехал сразу после потопа, который был чуть больше полугода назад, когда подавали отопление на промороженные трубы в середине декабря. Тогда стало хорошо ясно, что за инженерными системами никто не следит. Электрику тогда комплексно никто не диагностировал. Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца — и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо – факт», — сказал бывший арендатор.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Пожар удалось потушить только к утру. Нескольким людям не удалось выбраться из здания, их точное число пока неизвестно.

В советское время в здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

По данным СК, в административном здании снимали помещения около 50 компаний. Сейчас директоров управляющей компании и компаний-арендаторов допрашивают, у них провели обыски.

Следователи рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.

Ранее экс-собственник здания НИИ «Платан» во Фрязино назвал возможную причину пожара.

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