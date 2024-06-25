Медведев призвал уделять особое внимание настроениям в обществе

Теракты в РФ требуют от членов «Единой России» сплоченности. С таким заявлением выступил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей местных отделений ЕР, передает РИА Новости.

«Циничные теракты, которые были в Москве, в Ростове-на-Дону, недавние события в Дагестане требуют <…> особой бдительности», - заявил Медведев.

Он отметил, что чиновники итак проявляют необходимый уровень бдительности, но призвал усилить ее «по партийной линии».

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.