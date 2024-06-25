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Российский семиклассник похитил более 300 тыс. рублей у собственной бабушки

В Челябинской области школьник обворовал бабушку и отдал деньги другу

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Челябинской области будут судить школьника, который украл у родной бабушки более 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае этого года ученик седьмого класса проник в дом своей бабушки с целью кражи. Ему удалось найти и похитить ее сбережения. Часть из украденной суммы вор 2009 года рождения отдал своему другу.

Вскоре злоумышленника задержали и отправили под подписку о невыезде. В отношении малолетнего было возбуждено дело, квалифицированное по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ущерб, причиненный пенсионерке, был возмещен, пока длилось расследование.

Тем не менее подросток вскоре предстанет перед судом.

Ранее в Красноярске мужчина попал под суд за то, что годами вымогал деньги у пожилой матери.

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