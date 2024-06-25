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Жена Ассанжа попросила на всякий случай отслеживать рейс мужа

Жена Ассанжа попросила следить за рейсом мужа в воздушном пространстве США

Сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа попросили наблюдать через системы мониторинга за полетом его самолета, когда он войдет в авиапространство Соединенных Штатов. Пост с соответствующей просьбой на своей странице в соцсети X разместила жена Ассанжа Стелла.

«Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США… Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана», — написала женщина.

По ее словам, внимание широкой общественности к рейсу нужно на тот случай, если «что-то пойдет не так». Она отметила, что следить за полетом самолета можно через портал FlightAware.

25 июня стало известно, что основатель WikiLeaks заключил сделку со следствием: он признает вину в шпионаже в обмен на отбытые пять лет в британской тюрьме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого жена Ассанжа объявила об открытии фонда для сбора средств на восстановление здоровья мужа.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.

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