Жена Ассанжа попросила на всякий случай отслеживать рейс мужа

Сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа попросили наблюдать через системы мониторинга за полетом его самолета, когда он войдет в авиапространство Соединенных Штатов. Пост с соответствующей просьбой на своей странице в соцсети X разместила жена Ассанжа Стелла.

«Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США… Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана», — написала женщина.

По ее словам, внимание широкой общественности к рейсу нужно на тот случай, если «что-то пойдет не так». Она отметила, что следить за полетом самолета можно через портал FlightAware.

25 июня стало известно, что основатель WikiLeaks заключил сделку со следствием: он признает вину в шпионаже в обмен на отбытые пять лет в британской тюрьме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого жена Ассанжа объявила об открытии фонда для сбора средств на восстановление здоровья мужа.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.