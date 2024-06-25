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На Урале окровавленная женщина ворвалась в здание колледжа

В Екатеринбурге в местном колледже задержали истекающую кровью женщину

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Екатеринбурге из здания колледжа вывели истекающую кровью женщину. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Уральском радиотехническом колледже. По словам некоторых очевидцев, женщина с ножом забежала в учебное заведение, после чего несколько человек заперли ее в туалете. Сотрудники колледжа тем временем эвакуировали студентов.

Версия охранника отличается. По его словам, у окровавленной женщины не было оружия, она просила о помощи.

«К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Ural Mash, женщина с ножом проникла в здание через окно библиотеки. Удерживать посетительницу в туалете помогали старшекурсники. После прибытия силовиков они передали гостью правоохранителям.

В результате студентов отпустили домой. Во время инцидента никто не пострадал. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Благовещенске пассажир самолета пытался ворваться в кабину пилотов в поисках алкоголя.

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