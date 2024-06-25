В Совфеде призвали утвердить удостоверение многодетной семьи

В России следует утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца – соответствующее предложение сенатор Инна Святенко направила премьер-министру Михаилу Мишустину. По ее мнению, у этого документа должен быть электронный аналог, обладающий такими же функциями, как бумажный оригинал.

«Многодетные родители на встречах часто задают один и тот же вопрос. Путешествуя по России, люди не могут пользоваться статусом многодетной семьи в других регионах», — объяснила сенатор в беседе с 360.ru, призвав исправить эту ситуацию и наделить семьи во всех регионах льготами.

Мишустин поддержал предложение разработать удостоверение для многодетных семей в бумажном и электронном виде. Он подчеркнул, что сейчас жители сталкиваются с массой проблем по сбору документов, дающих право на льготы, особенно при переездах.

«Поэтому единообразие удостоверения, которое многодетный статус подтверждает, будет решено, — заявил он. — И в повседневной жизни, и в социальных организациях его будет можно предъявить».

Напомним, в Госдуме разработали законопроект о закреплении понятия «многодетная семья» на федеральном уровне и введении системы единых мер поддержки таких семей для всех регионов страны. Депутаты подчеркивают, что сегодня в 15 регионах для получения льгот семья должна жить в этом конкретном субъекте постоянно, и призывают это исправить.

Ранее в России продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей.