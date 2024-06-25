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Российского священника осудят за «нетрезвый образ жизни»

Священника в Саратове осудят за «нетрезвый образ жизни»

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eparhia-saratov.ru

Священника Вадима Козлова из Саратовской епархии временно отстранили от службы за «нетрезвый образ жизни» и «поведение, не соответствующее званию священнослужителя». Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на указ митрополита Саратовского и Вольского Игнатия.

По его данным, священник служил в саратовском Свято-Алексиевском женском монастыре. 20 июня он получил запрет на службу. Его ждет церковный суд, на котором будет решено, будут ли его лишать священного сана.

«До суда священнику запретили носить рясу и наперсный крест, преподавать верующим и совершать богослужения», — говорится в сообщении.

В 2017 году Козлова уже отстраняли от службы сроком на один год. Причиной также стал «нетрезвый образ жизни».

16 апреля настоятелю храма в селе Терса в Вольском районе Саратовской области Олегу Чернату запретили ввозить в Россию религиозные предметы. Под запрет попали престолы, жертвенники, иконы, иконостасы, подсвечники, светильники, лампады, ящики для свечей и другие предметы. Кроме того, распоряжение распространяется на вещи, необходимые для богослужений, обрядов и церемоний, богослужебная литература, пособия по обучению религии и религиозному воспитанию.

Ранее сообщалось, что в Саратове произошла массовая драка.

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