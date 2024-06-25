Увеличилось число погибших при теракте в Дагестане

Число погибших при теракте в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Республики Дагестан.

«Сегодня (25 июня), к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица», — говорится в сообщении.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

24 июня стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Ранее задержали отца двух боевиков, экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.