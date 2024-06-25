Мужчина испачкал женщину мочой ради знакомства с ней

В Сингапуре местного жителя оштрафовали за странный способ познакомиться с женщиной. Об этом сообщает издание The Strait Times.

Согласно материалам судебного разбирательства, 31-летний Тан Цзюнь Хао преследовал 26-летнюю незнакомку у метро. В какой-то момент мужчина плеснул ей на платье жидкость из маленькой бутылки. Потерпевшая рассказала, что сначала она приняла ее за птичий помет из-за зловонного запаха. Потерпевшая попыталась избавиться от пятна с помощью папиросной бумаги, но оно только увеличилось.

По информации прокурора, обвиняемый планировал незаметно обрызгать женщину смесью из бутылки, а затем предупредить ее, что одежда испачкана. Но ему не удалось довести свой план до конца. Внутри бутылки мужчина намешал муку с мочой.

Обвиняемый аналогичным образом пытался завести знакомство с еще двумя сингапурками.

Суд оштрафовал нарушителя на 1200 сингапурских долларов (более 77 тысяч рублей).

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