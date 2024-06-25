Житель Забайкалья насиловал падчерицу и привязывал сына с заклеенным ртом к кровати

Житель Забайкалья получил срок за истязание детей. Об этом сообщает Тунгокоченский районный суд региона.

По версии следствия, в течение года россиянин пять раз насиловал свою падчерицу. Помимо этого, его сыновья пяти и семи лет подвергались избиениям. Мужчина наносил удары руками, ремнем и подручными предметами, например черенком от лопаты и USB-проводом.

«Дважды подсудимый привязывал туловище одного из сыновей к детской кровати, заклеивал рот липкой лентой (скотчем) и заставлял стоять на месте длительное время», – поделились в ведомстве.

Знала ли о происходящем мать детей, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигурант вину не признал. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строго режима.

До этого в Брянской области мужчина изнасиловал девочку, не достигшую четырнадцати лет. Во время судебного заседания он сказал, что девочка была не против произошедшего.

Суд приговорил мужчину к 16,5 года заключения в колонии строгого режима.

Ранее палестинца задержали в Петербурге за изнасилование россиянки.