У храма в Махачкале после теракта организовали мемориал

В Махачкале возложили цветы перед Свято-Успенским кафедральным собором, у которого в воскресенье произошел теракт, передает корреспондент Газеты.Ru.

Местные жители и прихожане храма организовали стихийный мемориал. На кадрах видно, как люди несут цветы к воротам собора, у которых днем поставили стол.

У храма круглосуточно дежурит полиция и ведутся восстановительные работы. Полицейские не пускают внутрь журналистов и прихожан, сообщает корреспондент Газеты.Ru.

До этого у стен поврежденной при теракте церкви в Дербенте также организовали стихийный мемориал. Ранее там убили священника Николая Котельникова, который был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. По последним данным, в результате этого погибли более 15 сотрудников полиции, а также гражданские лица. Ликвидированы пять террористов. В республике объявлен траур.

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Ранее очевидица теракта в храме Махачкалы рассказала подробности произошедшего.