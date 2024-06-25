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В Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере

Подростки пострадали во время хоррор-квеста на профориентации в уральском вузе

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Евразийская смена Старшеклассников/VK

В Екатеринбурге ночной хоррор-квест, устроенный в УрГЭУ для школьников, закончился для участников травмами. Об этом сообщает e1.ru.

Мероприятие прошло в стенах университета в ночь на 22 июня. Организаторы рассказали, что квест, для которого были использованы литры красной краски и километры скотча, вызвал у участников настоящие эмоции.

На кадрах, которыми поделились в вузе, окровавленные актеры в порванной одежде и со следами пыток. Несовершеннолетние игроки растрялись от увиденного. Мать одной из школьниц, попавшей в профориентационный лагерь, рассказала, что ее дочь во время игры дважды впадала в истерику.

— Я недовольна, что актеры работали, не соблюдая технику безопасности — физическую и эмоционально-психологическую. Хорошо, что никто не умер от потрясения.

«Присутствовало психологическое давление на детей, которые, прижавшись к стенкам, орали и ревели от страха. И чем больше они пугались, тем сильнее было давление со стороны актеров», — считает родительница.

Она уверена, что актеры не соблюдали технику безопасности, а само мероприятие не имело четких правил. Многие дети, по ее мнению, не пострадали бы, если бы в помещении имелись понятные указатели.

«В темноте на лестницах и в небезопасных местах должны быть указатели и свет. В этот раз пугали на самих лестницах, и дети некоторые получили ушибы, и это самое малое из возможных травм», — заключила екатеринбурженка.

Ранее поход на квест закончился для российского школьника падением с высоты 2,5 метра.

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