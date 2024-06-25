В Дагестане нашли дом отца террористов

В Дагестане нашли дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстановка вокруг дома — спокойная, правоохранительных органов нет. Дом обнесен высоким забором.

24 июня стало известно, что Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев участвовали в терактах в Дагестане. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Сам Омаров заявил на допросе, что якобы не общался с сыновьями-радикалами в последние годы и сам ваххабитом не является.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее глава республики заявил о ревизии дел всех занимающих руководящие должности в Дагестане.