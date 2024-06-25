Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане нашли дом отца террористов

РИА: найден дом чиновника Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте

close
100%
«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

В Дагестане нашли дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстановка вокруг дома — спокойная, правоохранительных органов нет. Дом обнесен высоким забором.

24 июня стало известно, что Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев участвовали в терактах в Дагестане. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Сам Омаров заявил на допросе, что якобы не общался с сыновьями-радикалами в последние годы и сам ваххабитом не является.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее глава республики заявил о ревизии дел всех занимающих руководящие должности в Дагестане.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами