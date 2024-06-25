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Погибшего во время теракта в Дагестане священника РПЦ представят к ордену Мужества

Меликов: погибшего священника РПЦ представят к Ордену Мужества посмертно

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В Дагестане погибшего в ходе теракта православного протоиерея Николая Котельникова представят к Ордену Мужества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

Он отметил, что Николай был духовником не только для православных, но и для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана. Так что он считает, что народ его поддержит в этом решении.

Газета «Известия» до этого сообщила, что убитый террористами в Дербенте настоятель храма Николай Котельников был одной из главных целей боевиков. По данным Shot, нападавшие в день атаки координировали свои действия в закрытом чате, в котором была закреплена фотография священника. При этом вдова отца Николая рассказала, что семья жила в городе уже 46 лет и хорошо знала местных жителей, никто из них не желал протоиерею зла.

Почему террористы выбрали своей целью православного священника — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте.

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Теракт в Дагестане
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